Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Испании

Сейчас больной находится в госпитале на острове Ла-Гомера. Он изолирован от остальных пациентов. Ранее его анализы были отправлены в лабораторию в Мадриде, где диагноз окончательно подтвердился, пишет noticia.ru.

Немец и четверо его соотечественников контактировали в Германии с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Медики из Германии сообщили об этом своим испанским коллегам, после чего туристы были отправлены на карантин.