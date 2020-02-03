Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Испании

Понедельник, 03 Февраль 2020 Испания Испания

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Испании

Минздрав Испании подтвердил первый в стране случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался турист из Германии.

Сейчас больной находится в госпитале на острове Ла-Гомера. Он изолирован от остальных пациентов. Ранее его анализы были отправлены в лабораторию в Мадриде, где диагноз окончательно подтвердился, пишет noticia.ru.

Немец и четверо его соотечественников контактировали в Германии с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Медики из Германии сообщили об этом своим испанским коллегам, после чего туристы были отправлены на карантин.

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