Певица Rosalía - первая испанка, выигравшая MTV Video Music Awards

На церемонии награждения в присутствии 20 000 гостей певица сказала: «Я приехала из Барселоны. Спасибо, что пригласили меня спеть на этой сцене на испанском». Одну из самых престижных музыкальных наград Rosalía получила за работу Con Altura («На высоте»), выполненную совместно с J Balvin и El Guincho, пишет espanarusa.com.

XXXVI церемония награждения MTV Video Music Awards состоялась 26 августа в США, в спорткомплексе Пруденшал-центр в Нью-Йорке, который также называют «Скала».

Росалия номинировалась на премии в трех категориях: «Лучший новый артист», «Лучшая хореография», «Лучшее латинское видео». Она была единственной испаноговорящей представительницей, участвующей в конкурсной программе. Певица одержала победу в номинации «Best Latin».

На награждении Росалия появилась в эффектном черном платье из пайеток в сопровождении Джея Бальвина (J Balvin) – исполнитель из Колумбии, обладатель Латинского Грэмми, который работает в стиле реггетон и латиноамериканский хип-хоп.