Пике оштрафован властями Испании на 2,1 млн евро

Четверг, 11 Июль 2019 Испания Испания

Пике оштрафован властями Испании на 2,1 млн евро

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике заплатит более 2 млн евро, что бы погасить долги по налогам.

Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию футболиста по решению Центрального административно-хозяйственного суда.

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 млн евро в виде штрафов и задолженностей за период с 2008 по 2010 год, пишет gazeta.ru.

Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов.

Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде страны.

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