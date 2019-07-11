Пике оштрафован властями Испании на 2,1 млн евро

Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию футболиста по решению Центрального административно-хозяйственного суда.

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 млн евро в виде штрафов и задолженностей за период с 2008 по 2010 год, пишет gazeta.ru.

Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов.

Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде страны.