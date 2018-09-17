Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Испания Испания

Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

Забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа.

Профсоюзы пилотов ирландской авиакомпании Ryanair в Бельгии, Испании, Нидерландах, Португалии и Италии объявили о забастовке, передает агентство Reuters .
Согласно заявлению профсоюзов, забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа. В случае, если требования пилотов, касающиеся условий труда и зарплат, не будут удовлетворены, профсоюзы готовы повторять забастовку ежемесячно.
Забастовка в пяти странах угрожает Ryanair отменой большинства из 2500 суточных рейсов авиакомпании в Европе.

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