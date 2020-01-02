Пиротехника взорвалась в церкви Каталонии

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

Пиротехника взорвалась в церкви Каталонии

Десять человек получили ранения и ожоги в результате взрыва пиротехники в церкви муниципалитета Сентельес (провинция Барселона).

Четверо находятся в тяжёлом состоянии. Ещё шесть человек получили ожоги. Все 10 пострадавших доставлены в госпиталь Валь-д-Эброн.

Взрыв прогремел около полудня 30 декабря в башне, где находится колокольня. В это время местные жители отмечали Пи-де-Сентельес – праздник сосны. В рамках торжества сосну торжественно доставляют в церковь. В этот раз в связи со взрывом были внесены изменения в программу. Сначала дождались, когда все пострадавшие были госпитализированы, а затем в церковь внесли дерево, но уже в полной тишине.

Здание церкви серьёзно не пострадало. Ведётся расследование, сообщает Noticia.ru.

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