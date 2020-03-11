«Плохой» банк выставил на продажу более 3 тыс. домов в Испании

Цены стартуют от 39 тыс. евро. Речь идёт о жилых домах с одной-двумя спальнями, пишет noticia.ru.

Объекты разбросаны по 48 провинциям, но большинство сосредоточено в Мурсии, особенно в местечке Торре-Пачеко. А также в Валенсии (Бенидорм, Касталья и Альморади). Кроме того, много домов находится в провинции Альмерия (муниципалитеты Рокетас-де-Мар, Табернас, Вера, Кортихос-де-Мар). Есть предложения в Толедо (в основном в муниципалитетах Аламеда-де-ла-Сагра и Рекас).