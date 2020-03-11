«Плохой» банк выставил на продажу более 3 тыс. домов в Испании

Среда, 11 Март 2020 Испания Испания

«Плохой» банк выставил на продажу более 3 тыс. домов в Испании

Испанский «плохой» банк Sareb запустил кампанию, в ходе которой собирается распродать 3292 дома.

Цены стартуют от 39 тыс. евро. Речь идёт о жилых домах с одной-двумя спальнями, пишет noticia.ru.

Объекты разбросаны по 48 провинциям, но большинство сосредоточено в Мурсии, особенно в местечке Торре-Пачеко. А также в Валенсии (Бенидорм, Касталья и Альморади). Кроме того, много домов находится в провинции Альмерия (муниципалитеты Рокетас-де-Мар, Табернас, Вера, Кортихос-де-Мар). Есть предложения в Толедо (в основном в муниципалитетах Аламеда-де-ла-Сагра и Рекас).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)