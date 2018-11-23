Площадь нового жилья в Испании выросла на 20% за десять лет

Через 15 лет, согласно прогнозам Национального института статистики Испании, таким будет каждое третье домохозяйство. В то же самое время на рынке недвижимости наблюдается противоположная тенденция: размер новых квартир не перестает расти.

Об этом говорят данные Министерства развития Испании, согласно которым средняя площадь жилья в новостройках постоянно увеличивалась с 2008 года и достигла исторического максимума (с момента начала ведения подсчетов – с 1992 года). За последние 10 лет площадь новых квартир выросла на 20% – с 97 кв. м до 119 кв. м. Эта тенденция наблюдается по всей стране, пишет espanarusa.com.

Этот факт кажется парадоксальным: если наблюдается сокращение размеров семей, почему растет площадь жилых пространств? Эксперты объясняют это следующим образом: ключевым фактором, влияющим на ситуацию, является то, что жилье сейчас в основном покупают те, кто уже имеет в собственности жилую недвижимость и желает заменить ее на другую, как правило – большего размера, ведь для многих улучшение жилищных условий связано с расширением жилплощади. Об этом говорит генеральный секретарь Ассоциации застройщиков и строителей Испании (APCE) Даниэль Куэрво. С ним согласны и другие эксперты сектора.

После взрыва пузыря на рынке недвижимости строительство в стране резко затормозилось, потянув за собой вниз всю экономику Испании. Когда по прошествии трех лет рынок начал восстанавливаться, и банки снова открыли кредитный кран, финансовая ситуация во многих семьях значительно улучшилась, и многие решили также улучшить свои жилищные условия.

«В годы кризиса, даже имея сбережения, люди предпочитали попридержать их и не покупали ничего, поскольку не доверяли сектору. Это привело к резкому падению спроса, который начал восстанавливаться всего несколько лет назад», – объясняют эксперты оценочной компании Tinsa. Сейчас большая часть покупателей, получивших доступ к рынку жилья, – платежеспособные люди в возрасте от 35 до 45 лет.

«Молодые люди не могут рассчитывать на покупку жилья и вынуждены прибегать к аренде», – продолжают специалисты Tinsa. Этот фактор также объясняет, почему застройщики увеличивают площадь новых жилых объектов: это жилье не предназначено для молодых людей, которые по умолчанию не нуждаются в больших пространствах, ведь они не могут себе позволить приобрести жилье. Теоретически, если бы молодые люди имели такую возможность, сектор бы адаптировался к этим обстоятельствам, предлагая жилье меньшей площади. Эксперты Tinsa отмечают, что во время бума на рынке недвижимости редко можно было встретить предложение четырехспальной квартиры, тогда как сейчас большинство объектов, выставленных на продажу (около 70%), имеют три или четыре спальни. На одно- и двухспальные квартиры приходится 30% от общего объема жилья на рынке.

Еще один фактор, повлиявший на ситуацию – падение цен на жилье после взрыва пузыря на рынке недвижимости. И хотя три года назад цены вновь пошли вверх, они все на 30% ниже, чем в 2007-м (в разгар бума на рынке жилья).

Таким образом, покупательная способность семей сейчас выше, чем в предкризисное время: за те же самые деньги можно приобрести примерно на 15% больше жилой площади. Об этом говорит директор по вопросам анализа рынка Общества оценки Сасар Эрнандес, отмечая, что, согласно данным этой организации, средний размер приобретаемого в Испании жилья (как первичного, так и вторичного рынка) сейчас равен 85 кв. м. Названные в начале статьи 119 кв. м (данные Министерства финансов) относятся только к новостройкам и включают в себя не только жилую площадь помещения, но и другие пространства (лестницы, вестибюли и пр.).

Все эксперты сходятся во мнении, что в настоящий момент рынок практически полностью подчинен спросу: крупнейшие игроки рынка проводят тщательный анализ того, что на настоящий момент нужно потребителю, и действуют целиком и полностью в данном направлении.