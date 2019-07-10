Почему в Испании размер окон меньше, чем в других странах?

Арендовав квартиру в Мадриде, первое, что он заметил здесь, были именно окна, а точнее их меньший размер. «Хотя в каждой стране окна имеют разные конструкции, но, в общем, размер окон в Центральной Европе явно больше. Они хотят, чтобы больше света проникало в их дом. Их окна имеют более удлиненные пропорции», – рассказывает архитектор, добавляя, что там они превращаются в своего рода прозрачные стены.

Если в Испании в среднем насчитывается от 2 500 до 3 000 солнечных часов в год, то в таких странах, как Голландия, это цифра составляет примерно 1 600 часов. Кажется логичным, что окна здесь меньше для защиты от солнца. Но это не всегда так. Достаточно вспомнить о балконах центральных улиц Мадрида или Барселоны, чтобы понять, что испанские оконные конструкции готовы принимать много света, но при этом часто имеют ставни, которые прекрасно защищают от солнца, когда это необходимо. В городах Кантабрии застекленные галереи являются частью традиционной архитектуры, позволяя свету свободно проникать в дом. Таким образом, защита от солнечного света является лишь маленькой частью объяснения меньшего размера окон. Есть и другие факторы, связанные с экономической составляющей: с более низкой ценой кирпича по сравнению с алюминием и другими компонентами окна, пишет espanarusa.com.

В шестидесятые и семидесятые годы такие города, как Мадрид, приняли тысячи переселенцев из сельских районов, которые должны были быть размещены в новых кварталах. Подавляющее большинство этих зданий, построенных за короткий срок и с минимальным бюджетом, имеют окна меньшего размера, чем современные здания. «Жилищный сектор в те годы реагировал на дефицит экономических ресурсов. В то время также не существовало такого строгого законодательства и определенных стандартов. Я удивлен, увидев, что, за последние десятилетия окна увеличились в размерах, но пока не догоняют своих собратьев из соседних стран», – отмечает Карлос Томас. Результатом являются дома с меньшим естественным освещением, что приводит к увеличению расходов на электроэнергию.

Аврора Монфорте купила в 1978 году квартиру в популярном районе Vista Alegre на юге Мадрида. Его жилой блок, построенный в 1960 году, имеет двухстворчатые окна, размер которых намного меньше, чем у окон более современных зданий. «Я очень скучаю по свету и очень хотела бы установить большие окна, но для этого нужно затронуть внешнюю структуру дома, а это не разрешено», – сожалеет она.

«Строители обычно хотят, чтобы окна уменьшали затраты, а архитектор хочет, чтобы они соответствовали его изначальному проекту. Конструкции, которые держат жалюзи, как правило, очень уродливы, и размещение их на фасаде достаточно дорогой и сложный процесс», – рассказывает Мануэль Оканья, специалист из архитектурной студии. Он добавляет свое мнение о том, что же мешает потребителю в этой борьбе за размер окон при проектировании зданий. «Клиент всегда хочет, чтобы окна были больше, но по той же цене, что и маленькие», – говорит архитектор.