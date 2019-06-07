Почти 100 граждан Тайваня экстрадированы из Испании в Китай

Пятница, 07 Июнь 2019 Испания Испания

Почти 100 граждан Тайваня экстрадированы из Испании в Китай

Испания отправила в Китай 94 гражданина Тайваня, которых обвиняют в мошенничестве.

С 2016 года в Испании действовала преступная группа, которая похищала деньги у китайцев через Интернет и телефонную связь. Сообщается, что находившихся в Китае жертв вводили в заблуждение и требовали перевести деньги, пишет noticia.ru.

В результате спецоперации «Великая стена», в которой принимали участие правоохранительные органы Испании и Китая, преступная группа была обезврежена, а 94 ее участника выданы Китаю - беспрецедентный случай в отношениях двух стран. Всего же были задержаны 237 человек и изъято почти 9 млн долларов.

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