Почти 14 тысяч человек заболели коронавирусом в Испании

Общее число заражённых превысило 13700. Жертвами Covid-19 стали 598 человек.

Об этом заявил глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Министерстве здравоохранения Фернандо Симон. Из 13716 человек, которым был поставлен диагноз Covid-19, 42% сейчас находятся в медицинских учреждениях. 1081 человек выздоровел и был выписан.

Самая напряжённая ситуация по-прежнему наблюдается в Мадриде. В столичном регионе от вируса скончались 390 пациентов, а число инфицированных превысило 5600 человек. Вызывает озабоченность ситуация в Стране Басков, Ла-Риохе и Наварре, пишет noticia.ru.

Симон признал, что многие госпитали испытывают нехватку средств индивидуальной защиты. Но, по словам представителя Минздрава, это проблема будет скоро решена. Он добавил, что с этим столкнулась не только Испания, но весь мир. Никто не был готов к такому спросу, подчеркнул Симон.

Он также прокомментировал слухи о вакцине против коронавируса, которую якобы открыли в Китае. «Вакцины, которые сейчас разрабатываются, проходят только первые стадии, и некоторые из них многообещающие. Но когда будет найдена эффективная вакцина, надо сделать так, чтобы она была безопасной. К тому же надо иметь достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить глобальный спрос. А это занимает много времени. Так что, даже если вакцина есть, не значит, что она доступна», - заявил Симон.