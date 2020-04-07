Почти 3 тыс. человек задержаны в Испании за нарушение карантина

Об этом рассказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

За три недели сотрудники правоохранительных органов проверили почти 3 млн человек, автомобилей, предприятий и т.д. Вынесено 330 тыс. предупреждений, пишет noticia.ru.

Задержание потребовалось в 2850 случаях, в большинстве случаев за сопротивление и неподчинение.