Почти 40% испанцев рискуют потерять работу

Из них 12% говорят, что потеряют работу «вот-вот». А 27,7% не исключают такой возможности. При этом почти половина испанцев (46,2%) вообще не видит никаких рисков в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет noticia.ru.

Что касается зарплат, то 48,4% уверены, что зарплаты будут заморожены как минимум на один год. А 38,7% готовятся к уменьшению оклада.

Опрос проводился в минувшие выходные среди 1000 респондентов.