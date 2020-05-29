Почти 40% испанцев рискуют потерять работу

Пятница, 29 Май 2020 Испания Испания

Почти 40% испанцев рискуют потерять работу

Исследование, проведённое Институтом DYM, говорит о том, что 39,7% жителей Испании считают, что могут лишиться работы.

Из них 12% говорят, что потеряют работу «вот-вот». А 27,7% не исключают такой возможности. При этом почти половина испанцев (46,2%) вообще не видит никаких рисков в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет noticia.ru.

Что касается зарплат, то 48,4% уверены, что зарплаты будут заморожены как минимум на один год. А 38,7% готовятся к уменьшению оклада.

Опрос проводился в минувшие выходные среди 1000 респондентов.

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