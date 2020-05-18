Почти 80% испанских экспортёров пострадали из-за коронавируса

Понедельник, 18 Май 2020 Испания Испания

Почти 80% испанских экспортёров пострадали из-за коронавируса

Пандемия коронавируса негативно повлияла на деятельность 77,4% испанских компаний, занимающихся экспортом.

Таковы результаты опроса, проведённого Испанским клубом экспортёров и инвесторов. Эта организация объединяете производителей, на долю которых приходится 20% ВВП страны.

Опрошенные представители компаний в качестве главных проблем называют ограничения передвижений, падение спроса на фоне экономического кризиса, недостаточную поддержку государства, проблемы с ликвидностью у клиентов, сбои в системах поставок, пишет noticia.ru.

Больше половины респондентов (56,6%) считают прямую финансовую поддержку и льготы ключевой мерой спасения их бизнеса.

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