Почти 80% испанских экспортёров пострадали из-за коронавируса

Таковы результаты опроса, проведённого Испанским клубом экспортёров и инвесторов. Эта организация объединяете производителей, на долю которых приходится 20% ВВП страны.

Опрошенные представители компаний в качестве главных проблем называют ограничения передвижений, падение спроса на фоне экономического кризиса, недостаточную поддержку государства, проблемы с ликвидностью у клиентов, сбои в системах поставок, пишет noticia.ru.

Больше половины респондентов (56,6%) считают прямую финансовую поддержку и льготы ключевой мерой спасения их бизнеса.