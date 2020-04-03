Почти 900 тысяч человек потеряли работу в Испании на фоне карантина

Около 898,822 тысячи человек в стране потеряли свои рабочие места с 12 марта в условиях карантина в связи с коронавирусом COVID-19. Более половины из них — временные работники.

Число официально зарегистрированных безработных в Испании выросло в марте до максимума с апреля 2017 года, пишет vesti.ru.

Число безработных подскочило на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило около 3,5 миллиона человек.