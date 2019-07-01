Почти четверть испанцев еле сводят концы с концами

Среди испанцев младше 16 лет этот показатель и того выше - 26,2%. В качестве финансовой отметки, ниже которой наступает бедность, аналитики использовали доход в 8871 евро в год.

Кроме того, результаты исследования показали, что почти 35% испанских семей за целый год не могут позволить себе отправиться даже в недельное путешествие во время отпуска, пишет noticia.ru.

А 7,3% жителей Испании вовремя не платят за газ, электричество, аренду жилья и ипотеку.