Почти четверть испанцев еле сводят концы с концами

Понедельник, 01 Июль 2019 Испания Испания

Почти четверть испанцев еле сводят концы с концами

В Испании 21,5% жителей живут на грани нищеты и социальной изоляции, сообщает Национальный институт статистики.

Среди испанцев младше 16 лет этот показатель и того выше - 26,2%. В качестве финансовой отметки, ниже которой наступает бедность, аналитики использовали доход в 8871 евро в год.

Кроме того, результаты исследования показали, что почти 35% испанских семей за целый год не могут позволить себе отправиться даже в недельное путешествие во время отпуска, пишет noticia.ru.

А 7,3% жителей Испании вовремя не платят за газ, электричество, аренду жилья и ипотеку.

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