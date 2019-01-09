Почти четверть испанцев живут в арендованном жилье

Среда, 09 Январь 2019 Испания Испания Испания Недвижимость

Почти четверть испанцев живут в арендованном жилье

Испания всегда была страной собственников, но в последние годы ситуация начала меняться.

Теперь страна приближается по соотношению «свое жилье – съемное» к крупнейшим европейским экономикам.

За последние 3 года заметно вырос процент тех, кто живет в съемном жилье : в 2017 году, согласно данным «Евростата», он составил 22,9%, в то время как на 2008 год, до кризиса, лишь 19,8% населения Испании снимали жилье.

Эксперты утверждают, что этот показатель в ближайшие годы будет только расти. Тенденция объясняется ростом цен на недвижимость, особенно в Мадриде и Барселоне, начиная с 2015 года. Меньшая доступность жилья заставила многих выбрать съем, при этом возросший спрос повлиял и на цену аренды, пишет espanarusa.com.

При этом процент квартиросъемщиков в Испании все равно ниже, чем в соседних странах. В Германии этот показатель на 2017 год доходил до 48,6%, во Франции – 35,6%, в Великобритании – 35%, а Италия ненамного обогнала Испанию с 27,6%.

Если же сравнивать Испанию со странами Восточной Европы, то она значительно опережает их по количеству квартиросъемщиков. В Румынии лишь 3,2% жителей арендует жилье, в Хорватии и Словакии цифры не намного выше (9,5% и 9,9%).

В среднем же по Европе процент проживающих в съемном жилье составляет около 30%. Ровно столько же, 30%, жителей Испании живет в квартирах, взятых в ипотеку. Возрастающее финансовое давление на плательщиков ипотеки может привести к тому, что все больше семей будет вынуждено снимать жилье. Постепенно такая практика становится привычной для испанского общества.

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