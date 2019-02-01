Почтовая служба Испании начнет экспансию в Португалию

Для этого в 2019 году компания начнет международную экспансию в Юго-Восточную Азию и Португалию. Об этом во вторник утром заявил президент почты Испании Хуан Мануэль Серрано на прошедшей в Мадриде пресс-конференции.

«В настоящее время мы оказываем услуги только на территории Испании, но для укрепления наших позиций компании требуется выход на международный уровень. Страны Юго-Восточной Азии занимают первые места в мире по количеству почтовых отправлений, объем которых постоянно растет», – сказал Серрано.

Для развертывания в азиатском регионе Correos понадобится решить вопрос с логистикой, чтобы напрямую контролировать маршрут следования посылок. В долгосрочных планах государственной компании – выход на рынок почтовых услуг Латинской Америки. Как заявил Серрано, «позже мы займем нишу и в Латинской Америке. В данный момент логичнее будет сконцентрироваться на работе в Юго-Восточной Азии, регионе, являющимся основным источником всех почтовых отправлений», пишет espanarusa.com.

На национальном уровне компания займется повышением эффективности работы почтовой сети для увеличения скорости доставки, которая не должна превышать 24 часов в пределах Пиренейского полуострова. По словам президента Correos, перед службой стоит задача по созданию на полуострове более эффективной распределительной сети с круглосуточным режимом работы, которая затронет также Португалию.