Почувствовать себя космонавтом в Испании

Как космонавты принимают душ, если в космосе нет воды в жидком состоянии? Как они питаются и спят в невесомости? Все эти вопросы часто задают люди, которые хотят познакомиться с миром космонавтики. Теперь ответы на эти вопросы можно найти в Музее науки и техники Каталонии (mNACTEC), расположенном в городе Терраса. Здесь можно прикоснуться к точной копии космической станции «Мир» в реальном масштабе и узнать секреты ее функционирования. Выставка является временной, но пока не обозначена конкретная дата ее завершения, пишет espanarusa.com.

На выставке представлена реконструкция двух модулей (базы, где жили космонавты, и биологической лаборатории), которые были частью космической станции «Мир». Посетители, не покидая Землю, могут ощутить себя космонавтами, передвигаясь по кабинам, изучая информацию о том, как жили и работали космонавты советской станции. Различные иллюминаторы проецируют изображения Земли и позволяют получить представление о том, каково это вращаться вокруг нашей планеты. Панель управления с разноцветными кнопками, командами и приборами, советские камеры и кассетные ленты с надписями на русском являются частью декора этого выставочного пространства. В салоне площадью всего один квадратный метр можно увидеть, как члены экипажа спали в мешке, висящем на стене, где хранились их скудные личные вещи, включая компьютер, с помощью которого они общались со своими семьями.

Различные аудиовизуальные материалы (3D – для взрослых и интерактивные – для маленьких посетителей), основанные на информации, предоставленной Европейским космическим агентством (ESA), объясняют, как проходит обычная жизнь космонавтов. На выставке есть уголок, где показывают научно-фантастические фильмы. «Многие люди заинтересовались наукой благодаря научной фантастике, поэтому мы должны признать заслугу многих фильмов в пробуждении интереса к этой сфере», - говорит руководитель выставок музея Эстер Фонт. Многие люди задаются вопросом, нужно ли вкладывать столько денег в космические путешествия, когда их можно использовать для борьбы с бедностью. «Миссии ESA обходятся в один евро в день на одного гражданина и затрагивают, в том числе такие аспекты, как исследования в области изменения климата, от которых зависит будущее человечества», - добавляет Эстер Фонт.