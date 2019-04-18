Полицейские Испании и Марокко предотвратили теракт в Севилье

Четверг, 18 Апрель 2019 Испания Испания

Полицейские Испании и Марокко предотвратили теракт в Севилье

В Марокко задержан мужчина, готовивший теракт в Севилье.

Операция по задержанию террориста была проведена совместно полицейскими Испании и Марокко. Подробности не разглашаются. В доме задержанного в Севилье проходит обыск, пишет noticia.ru.

Ранее Испания повысила уровень террористической угрозы. Это произошло после заявления запрещенной террористической группировки   ДАИШ, которая призвала так называемые «спящие» ячейки к атакам на территории Испании в период Страстной недели.

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