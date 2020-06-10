Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент

Европейские правоохранительные органы обезвредили группировку, которая занималась поставкой контента интернет-телевидения IPTV двум миллионам клиентов по всему миру, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Операцию проводили Europol, Eurojust, Национальная полиция Испании, правоохранительные органы ряда других европейских стран.



Доход группировки оценивается в 15 миллионов евро, не считая упущенной возможности официальных поставщиков.

Для передачи сигнала использовались 50 серверов. Операция проводилась в 14 странах, были проведены 15 обысков, задержаны одиннадцать человек, в том числе в Испании, Германии, Швеции, Дании. Лидер группировки – иранец по происхождению – был задержан в Испании, пишет РИА Новости.

Полученные деньги члены группировки отмывали через покупку криптовалют, создание фиктивных компаний, покупку недвижимости. Им будут предъявлены обвинения в преступлениях против интеллектуальной собственности, махинациях, отмывании денег, членстве в преступной группировке.

Наложен арест на два дорогих автомобиля стоимостью 400 тысяч евро, жилой дом стоимостью 1,7 миллиона евро, часы на 45 тысяч евро, 2,7 миллиона евро в криптовалютах, 1,1 миллиона на банковских счетах, изъяты 9 тысяч евро наличными.