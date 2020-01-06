Полиция Испании разогнала участников пятидневной вечеринки

Вечеринка началась в Новый год, а полиция нагрянула только в субботу.

На шум пожаловался один из местных жителей, который проходил мимо, пишет noticia.ru.

Полицейские выключили музыку и заставили разойтись всех присутствующих. В этот момент на фабрике оставались 400 человек. Обошлось без инцидентов.

Как сообщают испанские СМИ, подобные рейвы устраивают регулярно в самых разных уголках страны. О месте проведения, как правило, сообщают не раньше, чем за сутки до начала дискотеки.