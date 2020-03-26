Полиция Испании вернула в больницы несколько сбежавших пациентов

"Хочу обратить внимание на новые инциденты, связанные с отсутствием солидарности. Несколько человек, находившиеся в различных больницах - два в Леганесе (пригород Мадрида) и один в Бенидорме (Валенсия) - абсолютно безответственным образом покинули центры, поставив под угрозу других граждан", - рассказал на пресс-конференции в режиме онлайн министр.

Гранде-Марласка добавил, что представители правоохранительных органов вернули их обратно в больницы, и "были предприняты необходимые меры, чтобы они не повторили своих действий". Он заявил, что подобное поведение – демонстрация "отсутствия солидарности".

По закону им грозит от 601 евро до 30 тысяч евро штрафа, пишет РИА Новости.

Всего с момента введения 14 марта в стране режима повышенной готовности и всеобщего карантина в Испании были задержаны более 900 человек, 100 тысячам вынесены предупреждения.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 24 марта зафиксировано 39,7 тысячи случаев заражения, из них умерли 2696 человек, выздоровели 3,8 тысячи. Таким образом, остаются активными 33,2 тысячи случаев.

Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. В минувшие выходные премьер Испании Педро Санчес объявил о намерении властей продлить режим до 11 апреля включительно.

Для введения решения в силу по закону необходимо одобрение парламента. Заседание конгресса депутатов, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится в среду.