Полиция Каталонии выступила против матча «Барселона» — «Реал»

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Испания

Полиция Каталонии выступила против матча «Барселона» — «Реал»

Полиция Каталонии выступила против проведения матча между «Барселоной» и «Реалом» 18 декабря.

Об этом сообщает Lasexta.

Отмечается, что в каталонской полиции обеспокоены тем, что не удастся гарантировать полную безопасность во время матча. В частности, из-за нехватки сотрудников будет невозможным организовать безопасный проезд автобуса «Реала», пишет regnum.ru.

Кроме того, в этот день в Каталонии ожидаются акции протестов. В связи с этим в полиции полагают, что нельзя проводить «класико».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)