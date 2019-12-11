Полиция Каталонии выступила против матча «Барселона» — «Реал»

Об этом сообщает Lasexta.

Отмечается, что в каталонской полиции обеспокоены тем, что не удастся гарантировать полную безопасность во время матча. В частности, из-за нехватки сотрудников будет невозможным организовать безопасный проезд автобуса «Реала», пишет regnum.ru.

Кроме того, в этот день в Каталонии ожидаются акции протестов. В связи с этим в полиции полагают, что нельзя проводить «класико».