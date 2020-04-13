Полиция прервала службу в кафедральном соборе Гранады

Прихожан заставили по одному покинуть церковь. Об этом их попросил сам архиепископ, отметив, что таковы требования полиции. «Полицейские говорят, что нам надо покинуть церковь. В противном случая они будут штрафовать людей», - обратился он к пастве. Этот эпизод попал в прямой эфир местного телевидения, пишет noticia.ru.

В Испании действует режим повышенной готовности и строгий карантин. Людям разрешено покидать свои дома только по острой необходимости. Собираться группами, в том числе на богослужениях, запрещено. За предусмотрены большие штрафы.