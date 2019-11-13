Полным туристам в Испании запретят катание на ослах

Среда, 13 Ноябрь 2019 Испания Испания

Полным туристам в Испании запретят катание на ослах

В Михасе, популярном испанском курорте, расположенном в двадцати минутах езды от Малаги, туристам весом более 80 кг запретят кататься на ослах.

Местные власти планируют провести ряд общественных консультаций и ввести эту норму с 1 января 2020 года. Кроме того, будет ужесточен ветеринарный контроль и проверки чистоты на стоянках и в конюшнях.

Мэрия объявила об изменениях после того, как было достигнуто соглашение с владельцами ослов, их погонщиками и местными организациями защиты животных.

Они много лет жалуются на то, как обращаются с ослами — важной туристической достопримечательностью этого места. Так, в декабре 2014 года одно животное погибло после того, как на него сел турист весом почти 150 кг, сообщает euromag.ru.

Михас считается одним из самых красивых городков на побережье Коста-дель-Соль. Его также называют "столицей ослиного такси".

Испанская политическая партия PACMA, борющаяся за права животных, активно выступала против таких перевозок, утверждая, что ослы получают травмы и болеют из-за ежедневной эксплуатации.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)