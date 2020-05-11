Половина Испании частично выходит из карантина

Понедельник, 11 Май 2020 Испания Испания

Половина Испании частично выходит из карантина

Испанию условно поделили на две части: ту, в которой коронавирус ещё не до конца удалось взять под контроль, и ту, где эпидемиологическая обстановка позволяет ослабить меры изоляции.

Примерно половина страны с понедельника перейдёт в «первую фазу» выхода из карантина. Остальные регионы будут постепенно входить к неё по мере улучшения ситуации.

В общей сложности 11 автономных сообществ с 11 мая переходят на новый этап: Галисия, Астурия, Кантабрия, Страна Басков, Ла-Риоха, Наварра, Арагон, Эстремадура, Мурсия, Канарские и Балеарские острова.

Одной ногой в «первой фазе» Кастилия-и-Леон, Кастилия-ла-Манча, Каталония, Валенсия, Андалусия. Эти автономии пока ждёт частичное снятие ограничений, пишет noticia.ru.

Мадрид остаётся в «нулевой фазе». В отчёте столичного правительства говорится, что с апреля число госпитализированных пациентов сократилось на 84%. Однако Мадрид не соответствует нормам по количеству больничных коек: необходимо 24 750 мест, из которых 1400 — в отделениях интенсивной терапии. А у столичного региона — 17 000 и 1350 соответственно.

В Каталонии только часть муниципалитетов соответствует всем требованиям. При этом передвижение людей из одного населённого пункта в другой по-прежнему не рекомендовано.

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