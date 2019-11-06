Помидор с «пятым вкусом» дебютировал на выставке в Испании

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

Помидор с «пятым вкусом» дебютировал на выставке в Испании

Биотехнологическая компания Syngenta представила свой новый продукт – томат Yoom.

Инновации находят свое применение в промышленности, а также на нашей кухне.

Syngenta, биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве семян и защите растений, выпустила томат с так называемым «пятым вкусом» умами, который представляет собой баланс сладкого, кислого, соленого и горького.

«Этот фиолетовый помидор имеет в три раза превышающее содержание бета-каротина и антоцианов, чем в обычных помидорах», - говорит Дэвид Бодас, отвечающий за разработку проектов с использованием семян Syngenta.

Упомянутые вещества являются природными антиоксидантами, способными продлевать срок хранения продуктов, и таким образом, можно сократить количество пищевых отходов, так как овощи остаются дольше свежими и хрустящими, пишет agroxxi.ru.

Компания презентовала представила свои инновации в рамках международной ярмарки Fruit Attraction в Мардире, Испания, участником которой она является 11 лет с момента проведения первого мероприятия.

Сегодня Fruit Attraction объединяет 1800 компаний и 90 000 профессионалов отрасли и позиционирует себя как самое эффективное международное место встречи для спроса профессионального предложения свежих продуктов и технологий в секторе фруктов и овощей.

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