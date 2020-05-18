Попасть в Испанию можно только через пять аэропортов

Ограничения связаны с пандемией коронавируса и пока введены на срок с 16 по 24 мая, но затем могут быть продлены.

Итак, согласно распоряжению Минтранса, опубликованному в Официальном государственном вестнике (BOE), попасть в Испанию можно только через аэропорты Барселоны, Мадрида, Гран-Канарии, Малаги, Пальмы-де-Майорка.

Кроме того, открыты порты в Барселоне, Бильбао, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малаге, Пальме-де-Майорка, Тенерифе, Валенсии и Виго, пишет noticia.ru.

В ведомстве подчеркивают, что этот список может корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации в регионах.