Попугай-британец за время странствий выучил испанский

Попугая обнаружил ветеринар из Южной Калифорнии, который принял Найджел, африканского серого попугая, за свою пропавшую птицу, пишет портал «Испания по-русски».

Ветеринар Тереза Микко отправила микрочип Найджела Даррину Чику, британцу, который живет в Торрансе. Сначала владелец не мог поверить, что его давно пропавший питомец нежданным образом вернулся на родину. О местонахождении попугая Найджела за последние четыре года ничего не было известно. Сейчас Чик с уверенностью заявляет, что британский акцент птицы исчез, и теперь попугай говорит по-испански, пишет euromag.ru.

«Найджел находится в прекрасном состоянии и потрясающем расположении духа», - рассказывает Чик газете The Telegraph.

Это не первый случай, когда Терезе Микко удается вернуть потерявшегося попугая своему владельцу. На ее практике это уже пятое «спасение». Дело в том, что на протяжении 9 месяцев она пытается найти своего собственного попугая Бенджамина. Местные жители, видя объявления о пропаже попугая Терезы, часто приходят к ней с попугаями, которые по воле случая оказались у них на террасе или случайно залетели в дом.

Так случилось и с Джулиссой Сперлинг, которая нашла Найджела возле ее дома и привела его к Терезе, увидев одно из ее объявлений. Однако первое время Джулисса держала попугая у себя. «Он был самой счастливой птицей. Он очень любил петь и без перебоя болтал», - рассказывает Сперлинг. «Он вечно "лаял" на собак и иногда что-то говорил на испанском", - добавляет Джулиссия.