Попугай-британец за время странствий выучил испанский
Британский попугай, пропавший на четыре года, вернулся говоря на испанском.
Попугая обнаружил ветеринар из Южной Калифорнии, который принял Найджел, африканского серого попугая, за свою пропавшую птицу, пишет портал «Испания по-русски».
Ветеринар Тереза Микко отправила микрочип Найджела Даррину Чику, британцу, который живет в Торрансе. Сначала владелец не мог поверить, что его давно пропавший питомец нежданным образом вернулся на родину. О местонахождении попугая Найджела за последние четыре года ничего не было известно. Сейчас Чик с уверенностью заявляет, что британский акцент птицы исчез, и теперь попугай говорит по-испански, пишет euromag.ru.
«Найджел находится в прекрасном состоянии и потрясающем расположении духа», - рассказывает Чик газете The Telegraph.
Это не первый случай, когда Терезе Микко удается вернуть потерявшегося попугая своему владельцу. На ее практике это уже пятое «спасение». Дело в том, что на протяжении 9 месяцев она пытается найти своего собственного попугая Бенджамина. Местные жители, видя объявления о пропаже попугая Терезы, часто приходят к ней с попугаями, которые по воле случая оказались у них на террасе или случайно залетели в дом.
Так случилось и с Джулиссой Сперлинг, которая нашла Найджела возле ее дома и привела его к Терезе, увидев одно из ее объявлений. Однако первое время Джулисса держала попугая у себя. «Он был самой счастливой птицей. Он очень любил петь и без перебоя болтал», - рассказывает Сперлинг. «Он вечно "лаял" на собак и иногда что-то говорил на испанском", - добавляет Джулиссия.