Португалия: правительство предлагает повысить «минималку» до 635 евро

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Португалия Испания

Португалия: правительство предлагает повысить «минималку» до 635 евро

За последние 4 года минимальная оплата труда выросла на 14%.

С 1 января 2020 года правительство Португалии намерено повысить минимальную зарплату до 635 евро. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на собственные источники в Министерстве труда.

Напомним, правительство Португалии поставило задачу повысить минимальную месячную зарплату до 750 евро к 2023 году и планирует планомерно повышать «минималку». Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 600 евро.

В целом за последние 4 года минимальная зарплата в стране увеличилась на 14%. Повышение коснулось 720 800 работников. Несмотря на это, в правительстве констатируют, что темпы роста зарплаты слишком низкие для соблюдения баланса в распределении доходов населения. Напомним, Португалия продолжает оставаться одной из стран с самым большим уровнем неравенства доходов в Евросоюзе.

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