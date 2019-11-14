Португалия: правительство предлагает повысить «минималку» до 635 евро

С 1 января 2020 года правительство Португалии намерено повысить минимальную зарплату до 635 евро. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на собственные источники в Министерстве труда.



Напомним, правительство Португалии поставило задачу повысить минимальную месячную зарплату до 750 евро к 2023 году и планирует планомерно повышать «минималку». Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 600 евро.



В целом за последние 4 года минимальная зарплата в стране увеличилась на 14%. Повышение коснулось 720 800 работников. Несмотря на это, в правительстве констатируют, что темпы роста зарплаты слишком низкие для соблюдения баланса в распределении доходов населения. Напомним, Португалия продолжает оставаться одной из стран с самым большим уровнем неравенства доходов в Евросоюзе.