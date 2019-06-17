Посетителю испанского бара удвоили счет

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

Посетителю испанского бара удвоили счет

В одном из баров Страны Басков посетителю вписали в счет необычную позицию - «tocar los cojones» - и оценили ее в 10 евро, что почти удвоило счет.

Это не совсем литературное испанское выражение употребляется по отношению к тому, кто сильно раздражает своим поведением.

Заведение Taberna Eguzki находится в городке Бермео. Официантку, вписавшую в счет «tocar los cojones», зовут Анка. По ее словам, это была шутка, но посетитель заплатил без возражений. Это был один из завсегдатаев бара, хорошо знакомый с его хозяином, пишет noticia.ru.

Фотография счета попала в Интернет и быстро стала виральной. Не исключено, что таким образом владельцы бара решили его прорекламировать. И им это удалось в полной мере.

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