Посетителю испанского кафе включили в счет кубик льда

В нем отдельной позицией стоял кубик льда, оцененный в 0,05 евро. Недорого, но неприятно, решил посетитель и выложил в соцсети фотографию своего счета…

Его пост в Twitter стал сверхпопулярным и набрал 40 тысяч лайков и 9 тысяч перепостов. Выяснилось, что это не единичный случай в стране, в комментариях пользователи прикрепляли похожие чеки со льдом. Причем цены на лед были уже выше - от 10 до 30 центов, пишет noticia.ru.