Посетителю испанского кафе включили в счет кубик льда

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Испания Испания

Посетителю испанского кафе включили в счет кубик льда

Житель Гранады в одном из кафе в торговом центре Sevilla Fashion Outlet (Севилья, Андалусия) получил необычный счет.

В нем отдельной позицией стоял кубик льда, оцененный в 0,05 евро. Недорого, но неприятно, решил посетитель и выложил в соцсети фотографию своего счета…

Его пост в Twitter стал сверхпопулярным и набрал 40 тысяч лайков и 9 тысяч перепостов. Выяснилось, что это не единичный случай в стране, в комментариях пользователи прикрепляли похожие чеки со льдом. Причем цены на лед были уже выше - от 10 до 30 центов, пишет noticia.ru.

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