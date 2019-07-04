Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе ведомства, на которое ссылается ТАСС.

В документе отмечается, что и.о. главы МИД Жозеп Боррель "вызвал сегодня посла Венесуэлы в Мадриде, чтобы выразить ему отпор правительства Испании в связи с трагической смертью капитана Рафаэля Акосты предположительно из-за жестокого обращения". "Министр сообщил послу требование правительства Испании, чтобы обстоятельства смерти капитана были предметом независимого, оперативного и точного расследования", - говорится в сообщении ведомства.

"Министр также поинтересовался состоянием здоровья остальных задержанных в рамках операции, в ходе которой капитан Акоста был арестован 21 июня", - добавили в МИД. "Министр заявил послу о серьезной обеспокоенности правительства Испании из-за ситуации с правами человека в Венесуэле, потребовал освобождения всех политических заключенных", - добавили в МИД.

В воскресенье Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов", пишет noticia.ru.