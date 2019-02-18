Последний концерт Эннио Морриконе в Испании

8 мая 2019 года он выступит в Wizink Center, что в Мадриде. Это будет его единственная остановка в Испании в рамках международного тура под названием The Final Concerts World Tour. Ранее Морриконе уже бывал в Испании: в Севилье в конце 1999 года и в Лорке в середине 2007-го.

В прошлом ноябре итальянский композитор отпраздновал свой девяностый день рождения в ходе своего прощального турне, в рамках которого запланировано посещение 35 европейских столиц и более 50 концертов. The Final Concerts World Tour – это возможность попрощаться и отпраздновать шестьдесят лет профессиональной музыкальной деятельности в качестве руководителя оркестра и плодовитого автора многочисленных музыкальных сочинений, в том числе саундтреков к множеству фильмов. Уже более 650 тысяч человек получили возможность увидеть эту живую легенду на сцене. Эннио Морриконе руководит и всей программой, и симфоническим оркестром вместе с хором из 200 человек. Кроме того, в выступлении в Мадриде его будет сопровождать португальская певица Dulce Pontes, пишет espanarusa.com.

Официальное прощание Эннио с музыкой произойдет сразу после завершения этого грандиозного тура. Последними будут концерты в Вероне в мае, а затем 6 представлений в Риме с 15 по 22 июня. Завершающий концерт запланирован на 29 июня в тосканском городе Lucca в рамках местного Летнего фестиваля. Выступление в Мадриде, таким образом, станет последним, когда на территории Испании можно будет почувствовать вживую всю магию музыки легендарного композитора. Продажи билетов начались 14 февраля через сайт www.entradas.com.