Посольство США заявило о небезопасности посещения Испании

«Посольство и Генеральное консульство США настоятельно призывают американских студентов и посетителей принять меры предосторожности против сексуального насилия во время их пребывания в Испании», — говорится в предупреждении.

В последние пять лет число сексуальных нападений в иберийской стране неуклонно растет. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте посольства.

Этот рост включает в себя рост числа сексуальных нападений на молодых граждан США, посещающих или обучающихся по всей Испании.

Предупреждение приходит только через месяц после того, как испанские власти арестовали трех афганских мужчин. Они подозреваются в изнасиловании трех сестер из Огайо в канун Нового года в Мурсии. Мужчины были студентами, как и одна из женщин, пишет countryscanner.ru.

Посольство предупредило, что испанская правовая система может быть трудной для пересечения.

«Гражданам США, пострадавшим от сексуального насилия в Испании, очень трудно ориентироваться в местной системе уголовного правосудия. Она значительно отличается от американской системы», — говорится в предупреждении.

В настоящее время Госдепартамент США присвоил Испании «второй уровень» в своей шкале туристических консультаций. Это означает, что посетители должны «проявлять повышенную осторожность» из-за терроризма. Совет, обновленный в октябре, рекомендовал путешественникам быть осторожными в Барселоне и Каталонии из-за гражданских беспорядков.

Посольство посоветовало путешественникам убедиться в том, что при покупке они приобретают тур у законной компании.

Тем, кто подвергся изнасилованиям, посольство советует немедленно связаться с экстренным номером (112), а затем с местным адвокатом для оказания юридической помощи.