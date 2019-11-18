Посылка с хамоном из Испании не прошла таможню в Казани

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Испания Испания

Посылка с хамоном из Испании не прошла таможню в Казани

Таможенная служба Татарстана задержала посылку из Испании, которая пришла на почту в Казани.

В двух коробках находились два свиных окорока, разделочные доски и ножи, пишет noticia.ru.

Подчеркивается, что хамон был герметично упакован. Тем не менее, посылку вернули отправителю. «В результате ветеринарно-санитарной проверки Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан было принято решение о запрете ввоза на территорию страны данных окороков», - сообщили в ведомстве.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)