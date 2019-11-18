Посылка с хамоном из Испании не прошла таможню в Казани

В двух коробках находились два свиных окорока, разделочные доски и ножи, пишет noticia.ru.

Подчеркивается, что хамон был герметично упакован. Тем не менее, посылку вернули отправителю. «В результате ветеринарно-санитарной проверки Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан было принято решение о запрете ввоза на территорию страны данных окороков», - сообщили в ведомстве.