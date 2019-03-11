Потес вошел в список самых красивых городков Испании

Понедельник, 11 Март 2019 Испания Испания

Потес вошел в список самых красивых городков Испании

Городок Потес (Кантабрия) официально включен в список самых красивых населенных пунктов Испании.

Теперь этот список насчитывает 79 муниципалитетов, в каждом из которых численность населения не превышает 15 тысяч человек.

Власти Потеса уверены, что теперь к ним устремятся потоки туристов. И, по словам мэра Хавьера Гомеса, им есть ради чего ехать сюда: живописные пейзажи, богатая история, архитектура и отменная кухня, пишет noticia.ru.

Потес входит в состав комарки Льебана. Здесь живут около 1500 человек.

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