Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании

Сообщается, что инцидент произошел в городе Гранада, где устоялась высокая температура воздуха — на момент трагедии она составляла 35 градусов по Цельсию.

Отмечается, что 85-летний мужчина стал уже восьмой жертвой аномальной жары в Испании за лето 2019 года. Ранее Государственное метеорологическое агентство объявило в Испании предупреждение в ряде провинций страны из-за сильной жары, пишет regnum.ru.