Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании

Пятница, 26 Июль 2019 Испания Испания

Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании

В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Гранада, где устоялась высокая температура воздуха — на момент трагедии она составляла 35 градусов по Цельсию.

Отмечается, что 85-летний мужчина стал уже восьмой жертвой аномальной жары в Испании за лето 2019 года. Ранее Государственное метеорологическое агентство объявило в Испании предупреждение в ряде провинций страны из-за сильной жары, пишет regnum.ru.

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