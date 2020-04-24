Правительство Испании извинилось перед детьми и разрешило им гулять

Они должны будут находиться в пределах одного километра от своих домов и постоянно находиться в сопровождении взрослого, которому будет разрешено брать максимум трех детей одновременно, пишет chelindustry.ru.

Парки и общественные игровые площадки останутся вне границ из-за риска заражения, но детям будет разрешено брать с собой игрушки, мячи и самокаты.

Объявляя о мерах на пресс-конференции в четверг утром, заместитель премьер-министра Пабло Иглесиас добавил: «Детям будет разрешено бегать, прыгать и заниматься физическими упражнениями, но социальное дистанцирование всегда должно соблюдаться».

Чиновник добавил, что детям, которые живут в сельской местности, будет разрешено ходить по окрестностям и в лесу, но они все равно должны соблюдать социальную дистанцию.

Он также сказал, что дети или подростки с лихорадкой или симптомами, соответствующими коронавирусу, должны оставаться дома в карантине.

Заместитель премьер-министра также попросил детей в Испании простить власти за ранее принятое решение, согласно которому детям будет разрешено только сопровождать одного из родителей, чтобы купить еду или лекарства.

Огромный общественный резонанс привел к развороту в течение нескольких часов, и правительство заявило, что оно согласно дать детям больше свободы.

«Я хочу извиниться, потому что за последние несколько дней и часов правительство не могло точно объяснить, что вам разрешат делать с воскресенья. Я знаю, что это заключение было нелегким для вас - вам пришлось прекратить ходить в школу и встречаться со своими учителями и друзьями. Вы не смогли увидеться со своими родственниками, и вам пришлось сидеть дома и играть, а не выходить на улицу. Я хочу поблагодарить вас и хочу, чтобы вы знали, что иногда мы ошибаемся, когда принимаем очень сложные решения », - сказал Иглесиас обращаясь к детям.

В Испании зарегистрировано 4635 новых случаев заражения вирусом и 440 смертей за ночь - незначительный рост по сравнению с показателями среды. В настоящее время в стране зарегистрировано 213 024 подтвержденных случая и 22 157 случаев смерти.

Последние данные Министерства здравоохранения показывают, что число новых случаев выросло на 2,2% за последние 24 часа и снизилось на 38% показателей ежедневного роста, когда было объявлено чрезвычайное положение чуть более месяца тому назад.

Министерство также заявило, что 34 355 случаев заболевания в стране - 16% от общего числа - приходится на работников здравоохранения.