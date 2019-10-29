Правительство Испании поздравило избранного президента Аргентины с победой

Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В официальном заявлении исполняющий обязанности Председателя правительства Испании Педро Санчес передал «свои самые сердечные поздравления» одержавшему победу на выборах в Аргентине кандидату от левоцентристской коалиции «Фронт для всех».

Санчес также отметил «цивилизованность со стороны властей и избирателей и нормальную деятельность институциональных органов в день выборов», пишет regnum.ru.

Исполняющий обязанности главы испанского правительства заверил, что он «готов поддерживать новое правительство Аргентины перед лицом сложных вызовов, которые возникнут на этом новом этапе», на котором Санчес пожелал Фернандесу «всех возможных успехов».