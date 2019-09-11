Председателя Сената Испании подозревают в плагиате

Среда, 11 Сентябрь 2019 Испания Испания

Председателя Сената Испании подозревают в плагиате

Председателя испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате в ходе работы над учебником по философии.

Пособие «Современная философия» было опубликовано в 2002 году и переиздано в 2010-м. По данным газеты ABC, Крус вставил в учебник целые параграфы около 10 других авторов. Без кавычек и ссылок на источник, пишет noticia.ru.

В частности, Крус использовал работы Николы Аббаньяно и Джанни Ваттимо.

Председатель Сената пока не комментирует обвинения в плагиате.

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