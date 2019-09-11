Председателя Сената Испании подозревают в плагиате

Пособие «Современная философия» было опубликовано в 2002 году и переиздано в 2010-м. По данным газеты ABC, Крус вставил в учебник целые параграфы около 10 других авторов. Без кавычек и ссылок на источник, пишет noticia.ru.

В частности, Крус использовал работы Николы Аббаньяно и Джанни Ваттимо.

Председатель Сената пока не комментирует обвинения в плагиате.