Представитель Испании в туристическом рейтинге New York Times

2019 год – лучшее время для посещения провинции Кадис. К такому выводу пришли эксперты американской газеты New York Times, которые составили ежегодный туристический рейтинг. Столица региона является одним из старейших городов Западной Европы. По мнению издания, Кадис, больше похожий на Гавану, чем на Мадрид, вновь обрел популярность благодаря гастрономии.

При составлении рейтинга самых интересных географических направлений, в котором Кадис занял 50-е место, эксперты учитывали исторические, климатические и культурные ценности, которые сделают наступивший год идеальным временем для посещения того или иного региона. По данным New York Times, испанская провинция и ее столица переживают эпоху «кулинарного ренессанса».

Отдельно составители списка отметили ресторан Aponiente, расположенный в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и имеющий три звезды Мишлен. Гостей в нем радует своим искусством известный шеф-повар морской кухни Анхель Леон. В 40 километрах от Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, в городе Санкти-Петри, находится другой ресторан Леона под названием Alevante, который недавно завоевал свою первую звезду, пишет espanarusa.com.

Еще одной характерной особенностью Кадиса является развитие виноделия. Херес-де-ла-Фронтера – это место, где производится одноименная винная продукция, которая получила признание мирового сообщества сомелье. Особняком стоят Bodegas Tradición, Díez-Mérito и Lustau.