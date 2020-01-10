Премьер Испании и глава Каталонии договорлись о встрече

Пятница, 10 Январь 2020 Испания Испания

Премьер Испании и глава Каталонии договорлись о встрече

Педро Санчес и глава кабмина Каталонии Ким Торра договорились встретиться после формирования правительства пиренейского королевства.

Об этом журналистам сообщили в четверг в кабмине страны.

Как сообщает ТАСС, там уточнили, что Санчес и Торра провели телефонный разговор, "в ходе которого затронули текущую политическую ситуацию". "Они договорились провести встречу после формирования правительства Испании, хотя пока не решили, пройдет ли встреча в Мадриде или в Барселоне, - уточнили в кабмине. - Санчес заявил Торре, что, с одной стороны, хочет возобновить диалог, а с другой - у него есть искреннее желание попытаться урегулировать политический конфликт в Каталонии".

7 января Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру Санчеса на пост премьера. Ожидается, что на следующей неделе он назовет состав нового правительства, пишет noticia.ru.

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