Премьера Испании обвинили в плагиате диссертации

Пятница, 14 Сентябрь 2018 Испания Испания

Премьера Испании обвинили в плагиате диссертации

Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в   том, что скопировал часть своей докторской диссертации, в   чем его обвинили СМИ.

В четверг газета ABC опубликовала материал, в котором утверждает, что диссертация, которую нынешний премьер защитил в 2012 году в Университете Камило Хосе Села, преподавателем которой он был в это время, содержит плагиат – некоторые части диссертации скопированы без указания источников. Редакция располагает копией диссертации, которую, как утверждает издание, «Санчес пытался скрывать на протяжении последних лет и которую можно прочитать только на бумаге в библиотеке этого мадридского университета».
Журналисты проанализировали работу «Инновации в экономической дипломатии Испании: анализ государственного сектора (2000-2012 гг)» и установили десятки скопированных из других источников частей без указания первоисточников. Причем издание утверждает, что в диссертации Санчес приводит выдержки из собственных работ, опубликованных ранее совместно с другим профессором, также без указания источников. Работа Санчеса при защите получила наивысший балл.
Премьер обвинения в свой адрес отрицает, требует опровержения и готов обратиться в суд. «Информация, появившаяся в одном из средств массовой информации о плагиате моей докторской диссертации абсолютно фальшивые. Я предприму законные меры по защите чести и достоинства, если не будет исправлено опубликованное», — написал Санчес в Twitter .
В последние месяцы в Испании разгорелось большое количество скандалов, связанных с получением различных ученых степеней политиками, пишет РИА Новости. На этой неделе подала в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон, которую СМИ обвинили в нарушениях при обучении в магистратуре университета короля Хуана Карлоса. Издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а, по информации телеканала La Sexta, большая часть ее итоговой работы была плагиатом.
В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда. В четверг ВС обратился к прокуратуре с просьбой опубликовать рекомендации о поводу начала расследования в отношении Касадо. После получения заключения суд примет решение, будет ли он возбуждать дело.

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