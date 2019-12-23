Преподавательница анатомии из Испании взорвала соцсети

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Испания Испания

Преподавательница анатомии из Испании взорвала соцсети

Необычная манера преподавания принесла испанской учительнице популярность в социальных сетях.

43-летняя Вероника Дуке работает в колледже имени Марии Тересы Иньиго-де-Торо в Вальядолид. Объяснять своим ученикам азы анатомии она решила с помощью собственного тела и специального костюма, на котором детально изображены мышцы и внутренние органы. Его она заказала на Aliexpress, пишет noticia.ru.

Фотографии с урока в социальные сети выложил муж Вероники. И они тут же обросли тысячами репостов и лайков. Об учительнице написали испанские СМИ.

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