Прибыль испанских компаний продолжает расти

Пятница, 04 Январь 2019 Испания Испания

Прибыль испанских компаний продолжает расти

Прибыль испанских компаний в 2018 году вернулась к докризисному уровню десятилетней давности.

Согласно индекса Национального статистического института Испании (INE), суммарная прибыль компаний, работающих в стране, выросла на 6,3% по сравнению с декабрем 2017 года. Индекс INE составил 117 пунктов.

Сообщается, что при сравнении с показателями предыдущих лет, восстановление наблюдается на протяжении 28 месяцев подряд.

Рекордный уровень был зафиксирован в июле 2008 года. Показатели 2018 года пока далеки от него и находятся на уровне весны того же года. Минимальный уровень, в свою очередь, был зарегистрирован в октябре 2010 года, с тех пор рост составил 23%, пишет noticia.ru.

Улучшения наблюдается во всех секторах экономики, но наиболее заметными они оказались в области базовых услуг, таких как энерго- и водоснабжение. Этот индикатор вырос на 8,5%, что совпало с ростом цен на электроэнергию. В потребительском секторе рост составил 7,7%, в промышленном – 4,8%, в сфере нефинансовых услуг – 6,3%.

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