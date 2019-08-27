Приложение по аренде бассейнов, набирает популярность в Испании

Swimmy прибыло в Испанию в июле, и платформа уже имеет более 100 зарегистрированных владельцев домов с бассейнами в 15 городах, которые готовы сдать в аренду на несколько часов свой бассейн и террасу незнакомым людям. В регионе Мадрид на данный момент доступно только семь. Один из них – роскошный бассейн в Моралехе площадью 40 квадратных метров. Пользователи создают объявления о сдаче в аренду своего бассейна, как если бы это была квартира: «отличный частный бассейн в 40 минутах от центра Мадрида» или «большой бассейн в прекрасном саду». Также указывается информация о наличии принадлежностей для барбекю, шезлонгов и других необходимых вещей. Хозяева устанавливают максимальное количество людей, которые могут посетить их бассейн одновременно, пишет espanarusa.com.

Ограничения по времени устанавливаются владельцем бассейна, который может сдать его в аренду на час, на полдня или даже на целый день. Цены варьируются от 10 до 20 евро на человека. Один из уже активных в приложении испанских пользователей рассказывает, что его заинтересовала отличная идея сдавать свой бассейн в аренду в течение дня, когда он не используется членами семьи. Для него это отличная возможность покрывать расходы на уход за бассейном. «Испания является вторым по объемам рынком по аренде бассейнов в Европе после Франции. В большой степени это происходит потому, что лето на Пиренейском полуострове длинное и жаркое, но не у всех жителей есть бассейны», – добавляет специалист отдела развития бизнеса Swimmy Алексия О'Махони.

Приложение Swimmy родилось во Франции в 2017 году. Его основательница Рафаэль де Монтейнард рассказывает, что она придумала эту идею, сидя на краю бассейна.

Затем решила связаться с более чем 400 владельцами бассейнов в своей стране, сделав вывод о том, что этот проект может стать довольно популярным и полезным для многих. Во Франции приложение уже насчитывает более 30 000 зарегистрированных пользователей.