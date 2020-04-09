Примеру предложили доиграть на Канарских островах
Ассоциация отельеров Тенерифе предложила доиграть национальный чемпионат Испании на Канарских островах.
Как сообщает источник, представители ассоциации выдвинули это предложение, опираясь на изолированность островов от материковой Испании. Также на Канарах есть много гостиниц, что позволит разместить 42 команды высшего дивизиона и Сегунды, пишет news.sportbox.ru.
Напомним, ранее чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, в стране зафиксированы более 148 тысяч заражения.