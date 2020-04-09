Примеру предложили доиграть на Канарских островах

Четверг, 09 Апрель 2020 Испания Испания

Примеру предложили доиграть на Канарских островах

Ассоциация отельеров Тенерифе предложила доиграть национальный чемпионат Испании на Канарских островах.

Как сообщает источник, представители ассоциации выдвинули это предложение, опираясь на изолированность островов от материковой Испании. Также на Канарах есть много гостиниц, что позволит разместить 42 команды высшего дивизиона и Сегунды, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, ранее чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, в стране зафиксированы более 148 тысяч заражения.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)