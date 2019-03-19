Продажи новостроек в Испании в начале 2019 года резко выросли

В общей сложности в январе было заключено 47 645 сделок на рынке жилой недвижимости. В сравнении с декабрем 2018 года их число выросло более чем на 40%.

В сегменте новостроек рост составил 11,2% по сравнению с 2018 годом, в то время как на вторичном рынке было зафиксировано падение на 2,6%. При этом вторичное жилье продолжает доминировать на рынке: на него приходится 80,6% всех сделок, а доля новостроек составляет лишь 19,4%, пишет noticia.ru.

По уровню роста продаж жилой недвижимости лидируют Эстремадура (36,9%), Галисия (17,5%) и Арагон (16,9%). Самое заметное падение было зарегистрировано на Канарских островах (22,4%), а также в Астурии (18%) и на Балеарских островах (13,7%).

На портале по продаже недвижимости Idealista отмечают, что на рынке наблюдается фрагментарный застой, но подчеркивают, что этих данных недостаточно для того, чтобы говорить об изменении тенденций.