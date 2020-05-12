Продажи жилья в Испании упали почти на 40% в марте

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

Продажи жилья в Испании упали почти на 40% в марте

В марте в Испании было продано 32 332 объекта жилой недвижимости.

Это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Генерального совета нотариата.

Число оформленных ипотечных кредитов сократилось на 29,8% - до 25 163.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Испании в марте снизилась на 2,2% и составила 1 396 евро, пишет noticia.ru.

Ранее эксперты предсказали общее снижение цен на испанскую недвижимость и сокращение числа сделок.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)