Продажи жилья в Испании упали почти на 40% в марте

Это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Генерального совета нотариата.

Число оформленных ипотечных кредитов сократилось на 29,8% - до 25 163.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Испании в марте снизилась на 2,2% и составила 1 396 евро, пишет noticia.ru.

Ранее эксперты предсказали общее снижение цен на испанскую недвижимость и сокращение числа сделок.