Продажи жилья в Испании упали почти на 40% в марте
В марте в Испании было продано 32 332 объекта жилой недвижимости.
Это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Генерального совета нотариата.
Число оформленных ипотечных кредитов сократилось на 29,8% - до 25 163.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Испании в марте снизилась на 2,2% и составила 1 396 евро, пишет noticia.ru.
Ранее эксперты предсказали общее снижение цен на испанскую недвижимость и сокращение числа сделок.